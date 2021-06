Cragno alla Fiorentina? No, il portiere tifoso viola può andare all’Atalanta, in caso di cessione di Gollini

Come scrive Sportitalia, Alessio Cragno può lasciare Cagliari, il meritato premio dopo stagioni positive e con una certa continuità. A inizio primavera poteva essere un candidato per la Lazio, ma con l’arrivo di Sarri gli scenari possono cambiare. Occhio all’Atalanta se partisse Gollini e se Gasperini decidesse di non aprire a Perin che conosce dai tempi del Genoa. Nel giro di portieri ci possono essere tre strade per Marco Silvestri in uscita da Verona: l’Inter, il Genoa (che, però, ha già mosso passi importanti per Sepe) e lo stesso Cagliari in caso di addio di Cragno. Insomma, niente Fiorentina per Cragno, che comunque ha scelto di tenere Dragowski, il portiere tifoso viola sta andando in direzione Bergamo.

DALLA GERMANIA, FIORENTINA IN POLE PER NICO GONZALEZ, MA C’E’ OFFERTA TOTTENHAM