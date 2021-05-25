Ceccarini su Twitter: "Incontro in corso tra Fiorentina e Gattuso. Si cerca di chiudere l'accordo"

Secondo il direttore di TMW Radio, in questi minuti si starebbe svolgendo un incontro tra Fiorentina e Gattuso. Accordo in vista?

Il giornalista e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini ha comunicato attraverso Twitter che in questi minuti ci sarebbe un incontro in corso fra Fiorentina e Gattuso. Dopo le indiscrezioni di Sportitalia, continuano ad arrivare conferme sulla trattativa in corso fra la società fiorentina e l'ex tecnico del Napoli.

Il tweet integrale:

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