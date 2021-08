Pedullà: “Berardi alla Fiorentina? Ci sono spiragli, il Sassuolo aspetta, trattativa ferma”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta a Sportitalia della trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per Berardi, queste le sue parole: “Ci sono spiragli, come raccontato questa notte dove tanti tifosi viola non volevano andare più a dormire. Il Sassuolo in questo momento aspetta la Fiorentina, ma potrebbe rimanere anche cosi, in questo momento la trattativa è ferma”

