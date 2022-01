Pradè fa chiarezza: “Amrabat ci ha chiesto di andare via, con Saponara parleremo dopo il mercato”

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè, nel corso del suo intervento a Sportitalia (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE) ha parlato della situazione riguardante i rinnovi di Bonaventura, Saponara e anche sul futuro di Amrabat, le sue parole:

“Bonaventura sarà ancora della Fiorentina anche il prossimo anno perchè avevamo un opzione per il rinnovo e l’abbiamo esercitata. Saponara è un grande giocatore, ci siamo detti che dopo il mercato ci metteremo a sedere per il suo futuro. Amrabat? Abbiamo avuto contatti con altre squadre, dobbiamo accontentarlo perchè vuole giocare di più, si tratta di un giocatore forte che si sente in difficoltà quando non gioca, in quel ruolo abbiamo Torreira”