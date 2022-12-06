Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"

Lotito e Joe Barone, Lazio e Fiorentina, fino a pochi mesi fa grandi amici e alleati, adesso molto distanti. Il racconto di Criscitiello

Nel corso della trasmissione in diretta su Sportitalia "Calcio e Mercato" il giornalista Michele Criscitiello ha parlato dei rapporti tra Lazio e Fiorentina, Lotito e Joe Barone erano in grande sintonia, fino alla battaglia sulle rateizzazioni del pagamento della tasse, dove Fiorentina e Lazio hanno posizioni opposte sulla vicenda, con la società viola contraria allo spalma debiti mentre Lotito è il grande fautore dell'altra posizione. Questo il racconto di Criscitiello:

"C'erano ottima rapporti tra Lotito e Joe Barone e la Fiorentina, rapporti che si stanno un po rompendo questi rapporti per la vicenda pagamento delle tasse, sul prendere soldi dallo stato, vi possiamo riportare le virgolette "Da fare schifo", Barone non è in Italia (è in Qatar ndr) ma c'è stato un contatto non proprio positivo tra le parti"

RENZI IRONIZZA

https://www.labaroviola.com/renzi-punge-i-due-ex-fiorentina-alla-fine-a-vlahovic-e-chiesa-non-e-andata-poi-cosi-bene/194839/