Sportitalia rivela: “Il fiorentino Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus”

Parte il casting della Juventus per il direttore sportivo del futuro. L’attuale dirigenza, una sorta di governo tecnico in bianconero, è chiamata ad affrontare la tempesta. Non è un mistero, però, che una volta calmate le acque e conclusa la complicata fase giudiziale, la Vecchia Signora punterà su un uomo nuovo da cui ripartire.

Doppio incontro. Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’amministrare delegato Maurizio Scanavino sarebbe stato protagonista di due incontri chiave nelle scorse settimane. Il primo, andato in scena a Torino, avrebbe visto protagonista Frederic Massara, attuale ds del Milan, sponsorizzato fortemente da Allegri – compagno di squadra ai tempi di Pescara – e il cui profilo sarebbe piaciuto ai vertici bianconeri.

Per di più, il suo arrivo non escluderebbe la permanenza di Cherubini con un altro ruolo. Negli stessi giorni, Scanavino avrebbe però incontrato a Milano anche Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, protagonista di un rapporto odi et amo col presidente De Laurentiis. Se l’arrivo di Massara non comporterebbe una rivoluzione totale, quello di Giuntoli sì: il dirigente azzurro vorrebbe con sé il suo team di fiducia, eccezion fatta per Micheli e Mantovani, responsabili dello scouting del Napoli considerati da ADL i veri fautori del tricolore. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI ITALIANO A RADIO UNO