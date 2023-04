Italiano: “Cambia lo scenario. Vlahovic? Cabral sta crescendo. Io all’Inter? Penso alla Fiorentina”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel corso di “Radio Anch’io lo Sport” su Radio Rai1. Queste le sue parole raccolta da TMW

Cosa è cambiato in questa Fiorentina?

“In questo momento siamo in un periodo positivo. Siamo in fiducia, è cresciuta l’autostima grazie alle vittorie. Cambiano gli scenari. Nella partita contro il Verona, i ragazzi hanno capito l’importanza di avere i tre impegni sempre vivi e dopo quella vittoria ne abbiamo fatte 8 di fila cercando di non mollare. Aprile è un mese intenso, pieno di impegni e di emozioni che possiamo regalare ai nostri tifosi. Non dobbiamo mollare”.

Zeman l’ha definita il suo erede e molti parlano del suo calcio come molto identificativo, cosa ne pensa?

“Tutte parole che mi danno grande forza per andare avanti e non mollare, per continuare a spingere. È bello quando queste parole arrivano da un allenatore come Zeman, che stimo tantissimo e ha dato grandi spunti a tanti allenatori. La mia filosofia è migliorare nel quotidiano, poi le partite danno le risposte a tutto, però avere sempre dalla tua parte i calciatori perché noi venivamo da un momento negativo ma avendo i ragazzi dalla tua parte, si può ottenere qualsiasi cosa”.

Se vincesse la Coppa Italia, cosa farebbe?

“Intanto abbiamo questa semifinale, non si può gioire tantissimo nel momento in cui sei pieno zeppo di impegni. Sarebbe stato bello poter festeggiare la vittoria con l’Inter ma ci aspetta una semifinale difficile. L’obiettivo è arrivare a una storica finale e cercare di metterci l’anima e il cuore, tutto quello che ci sta facendo ottenere risultati. Andremo a Cremona a battagliare, perché sicuramente dovremo fare questo”.

La quantità delle partite, sempre in costante aumento, danneggerà la qualità del gioco?

“Questo è un aspetto che spesso viene discusso anche da noi allenatori. Con tutti questi impegni bisognerà sempre di più coinvolgere tanti calciatori che dovranno cambiare anche mentalità. In tanti ti chiedono di giocare titolari, ma quando hai impegni ogni tre giorni, non puoi non coinvolgere tanti calciatori. Per forza serviranno le rose ampie e i calciatori tutti coinvolti”.

Qual è il confine tra la soddisfazione attuale e il rammarico per la prima parte di stagione?

“Penso che la grandissima voglia di andare soprattutto in Conference ci ha tolto un po’ di attenzione al campionato, stavamo pagando in termini di punti e classifica. Adesso siamo entrati dentro questa mentalità: con pochi allenamenti si possono preparare le partite e le partite stesse sono allenamenti. stiamo rimontando in campionato e ora possiamo toglierci alcune soddisfazioni. Speriamo di regalare qualche bella emozione ai nostri tifosi”.

Con Vlahovic la Fiorentina poteva essere più in alto in classifica, perché non è stato rimpiazzato a dovere?

“È stato un giocatore determinante in quei sei mesi. Adesso fa parte di u n altro club, è un campione. Ma poi sono arrivati elementi che hanno avuto bisogno di ambientarsi ma vedi Cabral, come sta maturando. Adesso puntiamo su questo tipo di ragazzi che ci stanno dando tantissimo. anche la crescita di Jovic. Puntiamo su questo e cercheremo di ottenere il massimo”.

Italiano prossimo allenatore dell’Inter?

“Non posso in questo momento non essere concentrato su ciò che abbiamo da fare. La mia testa è solo ed esclusivamente proiettata a quello che dovremo affrontare. Preferisco non affrontare altri discorsi, penso solo alla possibilità di ottenere grandi soddisfazioni da qui a fine stagione”.

