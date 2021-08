Pedullà ribadisce: “Berardi vuole la Fiorentina, il Sassuolo vuole cedere, ma serve chi paga…”

In diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione riguardante Berardi alla Fiorentina, queste le sue parole: “Berardi imprigionato al Sassuolo? In questo momento la situazione è chiara. Berardi vuole andare via e vuole la Fiorentina, il Sassuolo è disposta a cederlo ma serve la terza parte, chi mette i soldi per prenderlo. Aspettano la Fiorentina. Vediamo quello che accade ma c’è sempre meno tempo” conclude Pedullà.

MANCATO ACCORDO TRA FIORENTINA E TORINO PER AMRABAT