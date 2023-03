Pedullà attacca Mancini: “Non rispetta le regole, lo dimostrò quando andò alla Fiorentina senza patentino”

Alfredo Pedullà ha parlato della scelta di Roberto Mancini di convocare Retegui in nazionale, queste le parole del giornalista in diretta su Sportitalia:

“Giusto che lui chiami gli argentini, perchè per lui le regole non esistono e io sto facendo cronaca, il 28 febbraio del 2001 lui era vice allenatore della Lazio senza patentino, il 28 febbraio lo chiama la Fiorentina al posto di Terim e c’è una sollevazione popolare anche dell’asso allenatori che si ribella dinanzi alla possibilità che lui possa andare ad allenare senza patentino, io sto facendo cronaca.

Un intervento del commissario straordinario del tempo, il signor Petrucci, consente a Mancini di andare ad allenare la Fiorentina pur essendo vice allenatore della Lazio in carica e pur non avendo patentino quindi è giusto che chiami gli argentini perchè per lui le regole non ci sono, è stato il primo a beneficiare di una cosa che ha massacrato un intero movimento che ci ha messo anni per conseguire il patentino”

PEDULLÀ: “PER MANCINI NON SONO MAI ESISTITE LE REGOLE”💣 Duro attacco di @AlfredoPedulla al Ct della Nazionale Roberto Mancini, per il suo passaggio nel 2001 dal ruolo di vice allenatore della Lazio ad allenatore della Fiorentina senza patentino per allenare#sportitalia pic.twitter.com/7B0Y0xqz5w — Sportitalia (@tvdellosport) March 28, 2023

