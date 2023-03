Cassano: “Graziani dice che è follia non convocare Pinamonti, lo sa che ha fatto 3 gol in 7 mesi?”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato delle polemiche riguardo al convocazione di Retegui, rispondendo a Ciccio Graziani che voleva la convocazione di Pinamonti, queste le sue parole:

“L’unica cosa che trovo positiva di queste due partite della Nazionale è Retegui che ha fatto due partite e due gol. Arrivato dall’Argentina, non conosceva la lingua, non conosceva nessuno e intanto ha segnato in tutte le partite che ha giocato, poi possiamo dire tanto su quello che deve migliorare, sicuramente, ma intanto 2 partite 2 gol. Abbiamo finalmente trovato l’attaccante che ci mancava. Qualcuno voleva Scamacca titolare, ha giocato mezz’ora contro Malta e non l’ha mai presa. Ciccio Graziani voleva addirittura Pinamonti, mi è anche simpatico, ha detto che non capisce la follia di non chiamare Pinamonti, lui fa panchina al Sassuolo, ha fatto 3 gol quest’anno, ma di cosa stiamo parlando? I talenti non sono questi, non gioca al Sassuolo, non la prende male, a Empoli ha fatto 11 gol e al Sassuolo non è titolare…”

