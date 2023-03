Corsi ammette: “C’è la possibilità che possiamo comprare il Castellani, aspettiamo il bando e i tempi”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a RTV 38 della questione relativa alla possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani nei due anni in cui ci sarà il restyling del Franchi. Queste le sue parole:

“Possibilità che compriamo lo stadio Castellani? Vediamo il bando che sarà indetto dall’amministrazione comunale, vogliamo approfondire la questione capendo anche le tempistiche. Noi abbiamo anche espresso tutta la nostra disponibilità affinchè la Fiorentina possa venire a giocare qui ma la sindaca ha ragione, noi valutiamo solo l’aspetto sportivo, non quello legato all’umore dei cittadini e di altre problematiche. Fino ad ora non ci ha ancora chiamato nessuno. Quando ci sono stati i lavori a Pisa ho messo lo stadio di Empoli come loro stadio di riserva ma ci sono stati dei problemi legati all’ordine pubblico, mi sono pentito di quella scelta. I rapporti con la Fiorentina sono sereni, sono iniziati quando ho offerto Montella da giovane calciatore alla società viola, ma evidentemente non conoscevo ancora bene la materia, lo ritengo un errore”