Criscitiello: “Fiorentina imbarazzante, Italiano dice addio allo Spezia e ora rimane senza panchina”

In diretta a Sportitalia ha parlato della situazione tra la Fiorentina e Vincenzo italiano il giornalista Michele Criscitiello, queste le sue parole:

“La situazione di Firenze è imbarazzante, non avere l’allenatore è il primo problema. Avere Gattuso, perderlo, andare su Italiano, fargli dire addio allo Spezia, dove si è conquistato la serie A sul campo, e adesso c’è il rischio che il prossimo anno Italiano non faccia la seria A. In casa Fiorentina siamo veramente ai minimi storici in quanto a organizzazione” ha concluso Criscitiello.

