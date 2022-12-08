Sportitalia inserisce la Fiorentina tra le proprietà straniere flop in Italia: "Bene i conti, non i risultati"

La Fiorentina inserita tra le società con proprietà straniera che non sta andando bene nella propria gestione sotto il profilo dei risultati

Nel corso della puntata di Sportitalia "Calcio e Mercato" hanno affrontato il tema della proprietà straniere in serie A. La trasmissione ha inserito la Fiorentina, guidata dall'italo americano Rocco Commisso, tra le gestioni flop. Unica eccezione tra queste il Milan, che risulta un progetto tecnico vincente confermato anche dalla vittoria dello scudetto. Sulla società viola è stato detto: "Bilancio perfetto ma scelte di mercato rivedibili" poi un discorso molto più generale: "C'è incompetenza, tanti soldi arrivati dall'estero ma sprecati malamente". Michele Criscitiello sulla Fiorentina ha detto: "Tutto perfetto sotto il punto di vista dei pagamenti poi però non riesce a fare il salto in campo"

QUARTA PRENDE IN GIRO MANDRAGORA

https://www.labaroviola.com/mandragora-la-metta-al-sette-quarta-lo-punge-mamma-mia-rolando-pero-in-partita-la-mandi-in-tribuna/195176/