Mandragora la metta al sette, Quarta lo punge: "Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna"
Simpatico siparietto tra Lucas Martinez Quarta e Rolando Mandragora. Al termine dell'allenamento odierno della Fiorentina, il centrocampista è rimasto in campo a provare i piazzati, con Quarta spettat...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 16:08
Simpatico siparietto tra Lucas Martinez Quarta e Rolando Mandragora. Al termine dell'allenamento odierno della Fiorentina, il centrocampista è rimasto in campo a provare i piazzati, con Quarta spettatore. Dopo un'ottima punizione calciata dal numero 38 viola ripresa dal Chino, arriva il commento su Instagram: "Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna".
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