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Mandragora la metta al sette, Quarta lo punge: "Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna"

Simpatico siparietto tra Lucas Martinez Quarta e Rolando Mandragora. Al termine dell'allenamento odierno della Fiorentina, il centrocampista è rimasto in campo a provare i piazzati, con Quarta spettat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 16:08
Mandragora la metta al sette, Quarta lo punge: "Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Simpatico siparietto tra Lucas Martinez Quarta e Rolando Mandragora. Al termine dell'allenamento odierno della Fiorentina, il centrocampista è rimasto in campo a provare i piazzati, con Quarta spettatore. Dopo un'ottima punizione calciata dal numero 38 viola ripresa dal Chino, arriva il commento su Instagram: "Mamma mia Rolando! Però in partita la mandi in tribuna".

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