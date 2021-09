Pedullà: “Fiorentina offre a Vlahovic 4 milioni all’anno. Lui non può pretendere di più”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia della situazione riguardante il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina, queste le parole di Pedullà: “La Fiorentina offre a Vlahovic un rinnovo di contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, la società viola ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, di più non può fare. Io penso che cosi Vlahovic dovrebbe pensare seriamente al rinnovo anche perchè non viene da 4 anni in cui ha fatto 20 gol all’anno, di più di questo non può pretendere” ha concluso Pedullà.

