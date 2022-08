Sportitalia, la Fiorentina sta valutando di tenere Kouamè e puntare su di lui, sarà il quinto esterno?

Kouamè potrebbe restare alla Fiorentina, il giocatore ivoriano classe 1997, uno dei migliori in campo contro il Cremonese, è stato bloccato temporaneamente dalla Fiorentina secondo quando scrive e annuncia in diretta a Sportitalia dal giornalista Gianluigi Longari. Nelle ultime settimane lo avevano cercato Brighton e Ausburg. Adesso potrebbe non essere ceduto ed essere il quinto esterno a disposizione di Vincenzo Italiano.

#Brighton ed #Augsburg hanno espresso interesse per #Kouame. La #Fiorentina al momento sta valutando di trattenere il giocatore per puntare su di lui. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 16, 2022

LA FIORENTINA ACCELERA PER BARAK