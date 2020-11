Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: “Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi..”

A poche ore dalla gara Milan – Fiorentina in programma alle 15 al Meazza, abbiamo contattato in Esclusiva il giornalista dell’emittente Sportitalia, Vincenzo Matrone corrispondente vicino alle vicende di casa Milan.

Buongiorno Vincenzo, come giudichi il primato rossonero?

“Dietro questo dominio in classifica c’è molto del fattore-Ibra, so per certo come possa far alzare il livello di ogni allenamento col suo carisma. Ad esempio posso raccontare di come abbia attaccato al muro alcuni compagni rei di essere arrivati in ritardo all’allenamento. Ecco è anche così che si vince nel calcio col rigore e la disciplina”.

A Milano sta sorprendendo la media punti del tecnico Stefano Pioli. Lo trovi cresciuto?

“Al Milan sta usufruendo di uno staff di prim’ordine. Cosa fondamentale per un allenatore. Le sue doti nel tenere lo spogliatoio unito erano note anche ai tempi di Firenze. In più ha saputo creare un rapporto eccellente con Ibra”.

Patrick Cutrone, che avete tenuto a battesimo nei primi anni carriera sta faticando anche alla Fiorentina. Cosa pensi di lui?

“Lo conosco dai tempi della primavera, ed appena arrivato in prima squadra gli dissi personalmente di curare la tecnica individuale perché lo vedevo carente in prospettiva. Invece evidentemente non mi ha ascoltato, volle andarsene dai rossoneri pretendendo un posto da titolare. Ma nè al Wolwerhampton, nè tantomeno nei viola sta trovando spazio. Penso che per lui la serie A sia troppo, non vale la massima serie”.

Domani al posto dell’infortunato Ibrahimovic dovrebbe toccare ad Ante Rebic, lo trovi in forma?

“Sta crescendo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori oltre un mese. Ricordo che l’anno passato, appena arrivato era visibilmente sovrappeso. Da lì ha tirato fuori un’insperata attitudine al sacrificio. Infatti è solito rientrare in copertura ad aiutare il compagno Theo Hernandez. Oggi sarà lui il vice Zlatan”.

Come valuti in ritorno in panchina di Cesare Prandelli?

“Lo considero un tecnico superato, nel senso che non ha saputo adeguarsi ai tempi che cambiano. Ho abito modo di parlare coi dirigenti del club dove ha lavorato a Dubai e sono rimasti molto delusi del suo apporto. Io credo che a Firenze meritate molto di più delle squadre che avete visto in questi ultimi anni. Se fossi fiorentino, anche se non potessi vincere il titolo, vorrei veder giocare sempre bene al calcio”.

Chiudiamo con lo schieramento rossonero che il tecnico in panchina Bonera manderà in campo oggi..

“In porta Donnarumma, difesa cin Calabria-Kyaer-Romagnoli-Theo; Kessie e se non recupera Bennacer giocherà Tonali; Brahim Diaz- Chalanoglu- Saelemakers dietro a Rebic”.

Marco Collini

