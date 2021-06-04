Sportitalia, la Fiorentina torna su Conti. Gattuso ritroverà il terzino allenato al Milan?

Andrea Conti lascerà il Milan: c'è l'interesse della Fiorentina

Andrea Conti è tornato in orbita Fiorentina. Stando a quanto riportato da Sportitalia, i Viola si stanno interessando, ancora una volta a Conti. Dopo la fine del prestito al Parma, il terzino tornerà al Milan, ma sarà un ritorno di passaggio, in quanto i rossoneri sono intenzionati a cedere il giocatore. Al momento, sono due le squadre che si sono fatte avanti: il Genoa e, appunto, la Fiorentina che ha trovato in Gattuso un suo stimatore dopo la parentesi comune a Milano.

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