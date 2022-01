Fabiana Della Valle: “Ristic prenderà 15 milioni di commissione dalla Juventus per ingaggio Vlahovic”

La giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, che ha dato per prima la notizia della possibilità concreta del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, le sue parole a Sportitalia: “Il 21 gennaio abbiamo avuto la notizia del possibile acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, lo abbiamo saputo da una fonte sicura e abbiamo maneggiato con cura la notizia, alle 23 l’abbiamo messa sul sito della Gazzetta e il giorno dopo, all’inizio avevo dubbi poi lunedi ho iniziato ad avere la cartezza che questo passaggio si potesse fare. Oggi hanno trovato l’accordo per le commissione, ai procuratori di Vlahovic 15 milioni di euro per l’ingaggio” conclude la giornalista.

COMMISSO NON L’HA PRESA BENE