Pedullà: “Che lezione di Commisso a Cairo. Ha il Torino da 20 anni, prenda appunti invece di parlare”

Nel corso della puntata di Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Commisso e del traguardo viola della finale di Coppa Italia:

“In Italia a Commisso gli avevano dato del mafioso e dell’incapace. Ammesso che qualcuno abbia il titolo per farlo e per dire certe cose. Lui è arrivato nel 2019, non nel 2005 o nel 2006. Ha investito un sacco di soldi e comunque gli hanno dato del mafioso. Io credo che, comunque vada sia la finale di Coppa Italia e comunque vada la Conference, rispetto a Cairo, che ha preso il Torino 20 anni fa, credo che questi siano appunti per Cairo, si può alzare l’asticella seguendo Commisso, non facendo chiacchiere, montando e rimontando, investendo, mantenendo l’organico, mettendo mano al portafoglio facendo una squadra competitiva. Perchè si possono raggiungere risultati se investi bene. Credo che sia una bella lezione per quelli che fanno calcio da 18 anni e parlano parlano e poi è sempre la stessa musica”

