Criscitiello: “Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile”

Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di TMW e Sportitalia, nel corso della trasmissione Calcio e Mercato, ha rilanciato un’indiscrezione grossa sulla Fiorentina, riguardante Miralem Pjanic, queste le parole di Criscitiello:

“La Fiorentina si è inserita in maniera forte su Miralem Pjanic, la Fiorentina vuole fare un grande acquisto e un grande sgarbo alla Juventus. Pjanic andrà via dal Barcellona, il club catalano ha gia fatto sapere al giocatore che deve andare via ma il problema di questa operazione è il pesante ingaggio di Pjanic. Commisso se vuole si può permettere tutto, ma l’ingaggio è fuori portata, la Fiorentina vuole capire fin dove si può spingere. Commisso vuole fare uno sgarbo alla Juventus e ha detto di provarci. Il Barcellona non vuole nulla per il cartellino per la Fiorentina la spesa sarebbe solo l’ingaggio, ma un colpo alla Commisso prima o poi ci deve essere dopo due anni disastrosi” conclude Criscitiello.

