TMW, Gonzalo Plata vicino alla Fiorentina, accordo per il prestito con lo Sporting Lisbona

Vanno avanti i contatti per il trasferimento di Gonzalo Plata alla Fiorentina. Anche nelle ultime ore, il club gigliato ha fatto ulteriori passi avanti con lo Sporting Club e di fatto ha raggiunto l’accordo sulla formula del trasferimento con la società lusitana: prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto raccolto in Portogallo dalla redazione di TMW, oggi i due club stanno ragionando sulla cifra dell’eventuale riscatto dell’esterno d’attacco ecuadoregno nel 2022 e i dettagli del contratto. Ma la trattativa va avanti, in modo proficuo: la Fiorentina al lavoro per l’acquisto di Gonzalo Plata.

COMMISSO ANNUNCIA: “ANCHE CON L’OFFERTA GIUSTA VLAHOVIC NON ANDRA’ VIA QUEST’ANNO”