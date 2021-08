Commisso annuncia: “Anche con l’offerta giusta Vlahovic non andrà via quest’anno. Offerto rinnovo”

Ai microfoni di TgR Toscana ha parlato in esclusiva il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, queste le sue parole su Vlahovic:

“Ieri sera ho chiesto ai ragazzi perchè tutti mi chiedono del futuro di Vlahovic, mi hanno risposto che devono sapere se possono prenderlo o meno al fantacalcio. Vlahovic non è mai stato in vendita, quello che sta succedendo è che i procuratori vogliono fare più soldi e le squadre si stanno muovendo per lui. Ma ancora l’offerta giusta non è arrivata ma anche se arriverà non credo che Vlahovic se ne andrà per quest’anno. Gli abbiamo proposto un rinnovo di contratto, il più ricco della storia della Fiorentina. Il contratto si deve allungare e rinnovare, dopo se il ragazzo vuole andare da altra parte, non quest’anno, se ne potrà parlare. Vlahovic deve capire che è grazie alla Fiorentina che è arrivato dove è arrivato. Non è quest’anno che deve andare via” conclude Commisso.

