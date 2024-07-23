Longari (Sportitalia): "La Fiorentina non ha mai mollato la pista Albert Gudmundsson"

Secondo un'esclusiva Sportitalia sul gioiello islandese del Genoa sarebbe di nuovo tornata con forza la Fiorentina. Inter defilata

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha rilanciato attraverso il suo profilo X la notizia in esclusiva secondo la quale la Fiorentina starebbe facendo un nuovo tentativo con il Genoa per portare l'attaccante islandese Albert Gudmundsson a Firenze

De Silvestri: “Motta ci ha fatto crescere, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità”

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