De Silvestri: "Motta ci ha fatto crescere, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità"

Uno degli "eroi di Anfield", ormai bandiera rossoblu, si racconta alla vigilia della stagione parlando anche di Vincenzo Italiano

L' ex difensore della Fiorentina ed attuale bandiera del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato oggi in conferenza stampa chiarendo gli obiettivi di squadra e personali, soffermandosi inoltre sulle differenze che ha trovato tra Motta e Italiano:

"Il mister è carico e voglioso di esprimere i propri concetti. Noi apprendiamo anche se abbiamo una base di gioco: sarà un valore aggiunto per aiutarci nell’affrontare partite ogni 3 giorni, vista la sua esperienza. Ci stiamo conoscendo ma la sua voglia e l’intensità mi hanno colpito molto, come le tattiche e la partenza da dietro. Lo scorso staff tecnico ci ha fatto crescere in maniera importante, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità".

Sabiri è tornato a Firenze. Il centrocampista posa sui social con la maglia della Fiorentina al Viola Park

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