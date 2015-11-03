Notizie De Silvestri Fiorentina

De Silvestri: "Alla Fiorentina sono diventato grande, che soddisfazione bellissima vincere ad Anfield"
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De Silvestri sugli anni in viola: "Alla Fiorentina sono diventato grande. Che emozione la vittoria ad Anfield"
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De Silvestri: "La Fiorentina mi ha fatto diventare uomo. Emozioni incredibili in Champions"
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28 maggio 2023 19:20
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15 novembre 2020 22:50
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Ex viola, De Silvestri infortunato per 40 giorno. Salta la Fiorentina?
02 ottobre 2018 18:16
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