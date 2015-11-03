Notizie De Silvestri Fiorentina

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De Silvestri: "Alla Fiorentina sono diventato grande, che soddisfazione bellissima vincere ad Anfield"

18 maggio 2025 13:55

De Silvestri sugli anni in viola: "Alla Fiorentina sono diventato grande. Che emozione la vittoria ad Anfield"

17 maggio 2025 22:14

Il retroscena di De Silvestri: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina volevo mollare tutto"

27 febbraio 2025 14:45

De Silvestri elogia il lavoro di Italiano: "Ha portato a Bologna nuove idee ed esperienza internazionale"

09 settembre 2024 18:47

De Silvestri: "Motta ci ha fatto crescere, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità"

23 luglio 2024 22:33

De Silvestri: "La Fiorentina mi ha fatto diventare uomo. Emozioni incredibili in Champions"

21 marzo 2024 14:20

De Silvestri carica il Bologna: "Bello giocarsi l'ottavo posto all'ultima giornata. A Lecce per i 3 punti"

28 maggio 2023 19:20

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

De Silvestri: "Ribery il più forte affrontato. Mutu e Gilardino i più forti compagni di squadra"

13 novembre 2020 22:29

Ex viola, De Silvestri infortunato per 40 giorno. Salta la Fiorentina?

02 ottobre 2018 18:16

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