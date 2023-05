De Silvestri carica il Bologna: “Bello giocarsi l’ottavo posto all’ultima giornata. A Lecce per i 3 punti”

Lorenzo De Silvestri ha parlato a fine partita ai microfoni di Dazn. L’autore del gol del pareggio incassa il premio per il suo lavoro quotidiano e dedica la sua rete a Sinisa Mihajlovic:

“Siamo orgogliosi di aver recuperato questa partita, ora vogliamo andare a Lecce e dare tutto per fare i tre punti – le sue parole – Il mio gol? È la ciliegina su tutto il duro lavoro che ho fatto in questa stagione e per il comportamento che ho avuto all’interno del gruppo. Anche se quest’anno non ho giocato con continuità ho sempre dato il mio contributo quando sono entrato in campo. Voglio ricordare da dove siamo partiti e fare i complimenti alla squadra, allo staff e a tutto l’ambiente Bologna. In questa stagione abbiamo vissuto momenti emotivamente difficili, è bello arrivare all’ultima giornata di campionato giocandosi un obiettivo. Sarà una bella settimana e poi tutti a Lecce. Infine, ci tengo a dedicare il gol a Sinisa Mihajlovic: guardo verso l’alto e questo gol è per lui.” Lo riporta Tutto Bologna Web.

