Il retroscena di De Silvestri: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina volevo mollare tutto"
Durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche su un passaggio fondamentale: "Nel periodo...
Durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche su un passaggio fondamentale: "Nel periodo fra l'ultima stagione alla Fiorentina e la Sampdoria volevo mollare tutto. Un giorno vado a Roma, vedo gli amici d'infanzia e glielo confesso. Loro mi hanno detto: "Stai facendo tutto ciò che ognuno di noi avrebbe sognato di fare nella vita e vuoi mollare? Ora vai e torna a giocare, altrimenti ti ci rimandiamo noi a calci nel c**o". Gli amici contano tanto. E la testa conta".