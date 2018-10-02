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Ex viola, De Silvestri infortunato per 40 giorno. Salta la Fiorentina?

Il difensore del Torino Lorenzo De Silvestri sarà costretto a stare ai box per 40 giorni. A rischio la partita contro la Fiorentina?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 18:16
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De Silvestri
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Lorenzo De Silvestri, ex terzino della Fiorentina, oggi al Torino, rischia uno stop di 30-40 giorni dopo la ricaduta muscolare alla coscia subita durante la partita contro il Chievo Verona. C'è quindi il rischio che possa saltare la gara contro i viola sabato 27 ottobre alle 20:30.

A riportarlo è Tuttosport.

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