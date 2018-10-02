Ex viola, De Silvestri infortunato per 40 giorno. Salta la Fiorentina?
Il difensore del Torino Lorenzo De Silvestri sarà costretto a stare ai box per 40 giorni. A rischio la partita contro la Fiorentina?
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 18:16
Lorenzo De Silvestri, ex terzino della Fiorentina, oggi al Torino, rischia uno stop di 30-40 giorni dopo la ricaduta muscolare alla coscia subita durante la partita contro il Chievo Verona. C'è quindi il rischio che possa saltare la gara contro i viola sabato 27 ottobre alle 20:30.
A riportarlo è Tuttosport.