De Silvestri: “Alla Fiorentina sono diventato grande, che soddisfazione bellissima vincere ad Anfield”

Al quotidiano Domani è intervenuto l’ex terzino viola ed adesso al Bologna Lorenzo De Silvestri che ha ripercorso la sua carriera iniziata alla Lazio, squadra di cui è tifoso, passata per la Fiorentina poi Torino, Sampdoria e Bologna. Il giocatore ha detto la sua opinione sull’esperienza viola dal 2009 al 2012 con Prandelli, Mihajilovic, Delio Rossi e Vincenzo Guerini in panchina: “Fu una bella esperienza alla Fiorentina, per me era la prima volta lontano da casa e mi sentivo spaesato, ma poi mi sono ambientato e sono stato bene per 3 stagioni. Sono diventato grande e mi sono tolto delle soddisfazioni come la vittoria a Liverpool.”