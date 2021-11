Iachini contro Vlahovic: “Poteva rinnovare solo per far guadagnare la Fiorentina dalla cessione”

Nel corso della sua ospitata a Sportitalia, l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche della situazione riguardante la rottura per il rinnovo tra Vlahovic e la società viola, queste le parole di Iachini: “Si rinnova il contratto anche se si decide di andare via. Nel caso di Vlahovic nessuno si aspettava la sua permanenza a vita alla Fiorentina ma almeno rinnovare il contratto in segno di riconoscenza nei confronti del club che ti ha lanciato, firmare per permettere di guadagnare al club che ti ha lanciato” conclude Iachini.

UNA BRUTTA NOTIZIA PER LA FIORENTINA