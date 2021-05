Pozzo: “L’obiettivo sarà la Champions. Teniamo De Paul e facciamo squadra forte con lui”

“Non mi pongo limiti futuri, finché sarò in salute continuerò a fare questo perché un hobby personale”. Parole e pensieri di Gianpaolo Pozzo, patron dell’Udinese che nel corso di una intervista rilasciata a ‘Sportitalia’ ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di passare la mano. Anzi, ha rilanciato le ambizioni del club: “La Champions League per l’Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, non semplice però lotteremo sempre per arrivarci”. L’Udinese quindi sogna in grande. E proverà a farlo sempre con Rodrigo De Paul come capitano: “E’ un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. E’ un giocatore fantastico, speriamo che rimanga ancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei divertirmi ancora”. Lo riporta TMW

