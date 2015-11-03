Notizie Pozzo Fiorentina

Pozzo avvisa la viola: “Vogliamo chiudere bene il campionato con Juventus e Fiorentina.”
14 maggio 2025 18:54
Pozzo: "L'obiettivo sarà la Champions. Teniamo De Paul e facciamo squadra forte con lui"
21 maggio 2021 15:06
Pozzo: "De Paul? Andrà in un top club. Mandragora? Saremmo felici se rimanesse ma potrebbe andar via"
23 maggio 2020 18:01
Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena
18 maggio 2020 15:06
Pozzo: "Il problema è nato da Udinese-Fiorentina: i viola quando sono arrivati erano già contagiati"
18 maggio 2020 11:04
Pozzo: "Porte chiuse? Un controsenso, è come se si fa la prima dell'Aida alla Scala senza spettatori"
07 marzo 2020 14:24
Italia, è record di successi di fila: 10 vittorie consecutive, Mancini meglio di Pozzo
15 novembre 2019 23:35
La Fiorentina ci riproverà per De Paul ma non a gennaio. Su di lui anche le big di Serie A e della Liga
05 novembre 2019 09:48
Da Udine: "Ecco la verità su De Paul, Pradè ha giocato sporco. Pozzo aveva chiesto ai viola..."
03 settembre 2019 13:12
Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"
17 agosto 2019 12:00
Nuova idea per il centrocampo, si punta all'ex Juve Pereyra
12 giugno 2018 10:29
Pradé in scadenza di contratto alla Samp: Pozzo pensa all'ex ds viola per l'Udinese
05 maggio 2018 16:37
Pozzo: "Con la Var danno finalmente rigori contro la Juventus che prima non davano"
12 settembre 2017 21:41
Pozzo su Thereau: ''A Udine era diventato insofferente e non rientrava più negli schemi del mister''
12 settembre 2017 15:38
La Nazione, il Watford vuole comprare Babacar e girarlo all’Udinese. Operazione da 12 milioni
15 giugno 2017 08:34
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