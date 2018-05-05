Pradé in scadenza di contratto alla Samp: Pozzo pensa all'ex ds viola per l'Udinese

Daniele Pradè è in scadenza di contratto con la Sampdoria e l'Udinese del patron Gino Pozzo ci pensa su seriamente. E' quanto afferma oggi la Gazzetta dello Sport, che riporta dell'interesse concreto...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2018 16:37

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