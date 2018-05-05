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Pradé in scadenza di contratto alla Samp: Pozzo pensa all'ex ds viola per l'Udinese

Daniele Pradè è in scadenza di contratto con la Sampdoria e l'Udinese del patron Gino Pozzo ci pensa su seriamente. E' quanto afferma oggi la Gazzetta dello Sport, che riporta dell'interesse concreto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 16:37
Pradé in scadenza di contratto alla Samp: Pozzo pensa all'ex ds viola per l'Udinese -
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Daniele Pradè è in scadenza di contratto con la Sampdoria e l'Udinese del patron Gino Pozzo ci pensa su seriamente. E' quanto afferma oggi la Gazzetta dello Sport, che riporta dell'interesse concreto dei friulani, alla ricerca di un nuovo ds. Pozzo gli affiderebbe volentieri le chiavi della società, essendo spesso a Londra per motivi di lavoro.

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