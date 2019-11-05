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La Fiorentina ci riproverà per De Paul ma non a gennaio. Su di lui anche le big di Serie A e della Liga

Oggi La Gazzetta dello Sport parla del possibile obiettivo viola Rodrigo De Paul. Il freno più grande del mancato arrivo dell'argentino a Firenze la scorsa estate è arrivato dal prezzo stabilito per l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 09:48
La Fiorentina ci riproverà per De Paul ma non a gennaio. Su di lui anche le big di Serie A e della Liga - UDINE, ITALY - MARCH 03: Rodrigo De Paul of Udinese Calcio looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna FC at Stadio Friuli on March 3, 2019 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
UDINE, ITALY - MARCH 03: Rodrigo De Paul of Udinese Calcio looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna FC at Stadio Friuli on March 3, 2019 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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Oggi La Gazzetta dello Sport parla del possibile obiettivo viola Rodrigo De Paul. Il freno più grande del mancato arrivo dell'argentino a Firenze la scorsa estate è arrivato dal prezzo stabilito per lui dalla famiglia Pozzo. La Fiorentina ha optato quindi per Ribery. L'Udinese ha consolato l'attaccante con un sostanzioso aumento del rinnovo fino al 2024 perchè i Pozzo non intendono privarsi del loro giocatore di maggior qualità ma questo probabilmente non basterà per frenare i tentativi delle big di Serie A oltre a quelli della Fiorentina e dei club spagnoli.

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