La Fiorentina ci riproverà per De Paul ma non a gennaio. Su di lui anche le big di Serie A e della Liga

Oggi La Gazzetta dello Sport parla del possibile obiettivo viola Rodrigo De Paul. Il freno più grande del mancato arrivo dell'argentino a Firenze la scorsa estate è arrivato dal prezzo stabilito per l...

Oggi La Gazzetta dello Sport parla del possibile obiettivo viola Rodrigo De Paul. Il freno più grande del mancato arrivo dell'argentino a Firenze la scorsa estate è arrivato dal prezzo stabilito per lui dalla famiglia Pozzo. La Fiorentina ha optato quindi per Ribery. L'Udinese ha consolato l'attaccante con un sostanzioso aumento del rinnovo fino al 2024 perchè i Pozzo non intendono privarsi del loro giocatore di maggior qualità ma questo probabilmente non basterà per frenare i tentativi delle big di Serie A oltre a quelli della Fiorentina e dei club spagnoli.