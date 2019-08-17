Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è stato intervistato sul Messaggero Veneto sul possibile acquisto di Rodrigo De Paul: "Ho lavorato un anno con il presidente Gino Pozzo, c'è un le...

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è stato intervistato sul Messaggero Veneto sul possibile acquisto di Rodrigo De Paul: "Ho lavorato un anno con il presidente Gino Pozzo, c'è un legame di stima e amicizia, così come con Pierpaolo Marino: non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con loro, è una questione d'onore".