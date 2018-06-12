Nuova idea per il centrocampo, si punta all'ex Juve Pereyra
C’è anche la Fiorentina sull’ex giocatore dell’Udinese e della Juventus, ora al Watford, Roberto Pereyra. Lo scrive Tuttosport che aggiunge anche che il centrocampista argentino viene però valutato 20...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 10:29
C’è anche la Fiorentina sull’ex giocatore dell’Udinese e della Juventus, ora al Watford, Roberto Pereyra. Lo scrive Tuttosport che aggiunge anche che il centrocampista argentino viene però valutato 20 milioni di euro. Il club viola spera che gli inglesi abbassino le pretese o siano aperti a soluzioni temporanee per entrare in gioco con maggior vigore. Il giocatore potrebbe inserito anche in una trattativa per Meret.