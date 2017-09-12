Pozzo: "Con la Var danno finalmente rigori contro la Juventus che prima non davano"
Il presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo si confessa: "Dopo 33 anni difficili, adesso sono finalmente rassicurato
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 21:41
Intervenuto a Telefriuli, il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo ha attaccato la Juventus. Frasi polemiche: "Sono contento perché si sono viste delle cose che senza il Var non si sarebbero verificate. Adesso va affinato, ma quello che si è già visto è positivo: rigori contro la Juve che non si vedevano. Anche noi abbiamo avuto pro e contro, ma è una cosa che rassicura e tranquillizza. Ho fatto 33 anni difficili, adesso sono rassicurato"
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