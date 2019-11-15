Italia, è record di successi di fila: 10 vittorie consecutive, Mancini meglio di Pozzo
Con il successo di questa sera contro la Bosnia (0-3) l'Italia allunga a 10 la striscia di vittorie consecutive, stabilendo il nuovo record nella storia della nazionale. Il precedente apparteneva infa...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:35
Con il successo di questa sera contro la Bosnia (0-3) l'Italia allunga a 10 la striscia di vittorie consecutive, stabilendo il nuovo record nella storia della nazionale. Il precedente apparteneva infatti alla nazionale di Vittorio Pozzo, che si era fermata a 9 successi di fila. Il ct Roberto Mancini entra così a suo modo nella storia, seppur non avendo ancora vinto trofei.