Pozzo su Thereau: ''A Udine era diventato insofferente e non rientrava più negli schemi del mister''

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato di Cyril Thereau ai microfoni di Telefriuli: “Parlare di programmazione in situazioni particolari è difficile. Solo alla fine si è capito che Therea...

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato di Cyril Thereau ai microfoni di Telefriuli: “Parlare di programmazione in situazioni particolari è difficile. Solo alla fine si è capito che Thereau era insofferente e poi non rientrava nemmeno negli schemi del mister. Quindi ci voleva un sostituto. Thereau ha trovato una soluzione buonissima, quella della Fiorentina. Noi abbiamo trovato chi corrisponde a ciò che voleva il mister. Non era una cosa pensata prima. Abbiamo rimediato ad una situazione improvvisa”.