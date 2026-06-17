Sportitalia: "Fiorentina forte su Pellegrino del Parma. Piccoli e Fazzini possibili pedine di scambio"

L'argentino del Parma è seguito da club di Premier League e Bundesliga, ma la Fiorentina valuta una formula con contropartite tecniche

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, uno dei nomi più caldi sul mercato della Fiorentina è quello di Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma sta attirando l'interesse di diversi club tra Bundesliga e Premier League, ma anche i viola seguono con attenzione la situazione.

La Fiorentina starebbe valutando le possibili mosse per anticipare la concorrenza e potrebbe mettere sul tavolo alcune contropartite tecniche per facilitare l'operazione. Tra i profili che potrebbero essere coinvolti figurano Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini. Al momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse del club viola per Pellegrino appare concreto in vista della prossima stagione.