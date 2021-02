Secondo Sportitalia, è in chiusura l’affare con il Torino per Antonio Rosati. Il portiere in precedenza è già stato due anni alla Fiorentina, pronto dunque un suo ritorno in riva all’Arno. Brancolini è in uscita.

