Viola Park, il 4 febbraio verrà posata la prima pietra. I lavori inizieranno 10 giorni dopo

Giovedì 4 febbraio dovrebbe essere il giorno della posa della prima pietra per il Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina. Il via libera definitivo è atteso per 10 giorni dopo. Il motivo è legato alla necessità di Commisso di fare ritorno negli USA. Questo per celebrare insieme a Commisso, che ha investito nel progetto ben 80 milioni. I lavori dovrebbero concludersi nelle prime settimane del 2022. Lo riporta Quiantella.it.

