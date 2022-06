Sportitalia, Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale con opzione di rinnovo. Prossime ore la svolta?

Procede spedita la trattativa che vedrebbe approdare Luka Jovic alla Fiorentina. Come riportato da Sportitalia, il Real Madrid ha dato piena disponibilità per la cessione di del centravanti serbo. Il serbo classe 1997 cerca una squadra che possa garantirgli un posto da titolare, dopo le ultime stagioni in cui il suo minutaggio è stato a molto scarso, nonostante l’investimento deii Blancos di 60 milioni di euro appena tre anni fa. I viola vorrebbero ottenere un prestito annuale con opzione di rinnovo. Il problema, però, rimane l’ingaggio molto elevato del giocatore. Gli spagnoli hanno aperto alla possibilità di pagare 3 milioni su 6 di stipendio. Barone e Pradè ne hanno parlato con decisione nell’ultimo summit di mercato, il giocatore ha manifestato interesse per il progetto viola e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva.