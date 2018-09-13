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Il Chievo Verona prende 3 punti di penalizzazione e 200 mila euro di multa per plusvalenze fittizie

Tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa. Questa la pena inflitta al Chievo Verona per le plusvalenze fittizie con il Cesena. A breve l’ufficialità. Scongiurato il -15. Il Chievo se la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 12:27
Il Chievo Verona prende 3 punti di penalizzazione e 200 mila euro di multa per plusvalenze fittizie -
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Tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa. Questa la pena inflitta al Chievo Verona per le plusvalenze fittizie con il Cesena. A breve l’ufficialità. Scongiurato il -15. Il Chievo se la cava con un -3...

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