Il Chievo Verona prende 3 punti di penalizzazione e 200 mila euro di multa per plusvalenze fittizie
Tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa. Questa la pena inflitta al Chievo Verona per le plusvalenze fittizie con il Cesena. A breve l’ufficialità. Scongiurato il -15. Il Chievo se la...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 12:27
Tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa. Questa la pena inflitta al Chievo Verona per le plusvalenze fittizie con il Cesena. A breve l’ufficialità. Scongiurato il -15. Il Chievo se la cava con un -3...
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