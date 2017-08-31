Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto

Il difensore serbo era stato anche offerto al Torino dopo la cessione di Zappacosta. No del club di Cairo. Adesso Tomovic va a Verona

Ormai è certo, in attesa del comunicato ufficiale, Nenad Tomovic lascia la Fiorentina per andare al Chievo Verona. L'affare si è chiuso con l'accordo di un prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto a favore del club veneto. Il difensore serbo era sto offerto anche al Torino dopo la cessione al Chelsea di Davide Zappacosta ma il club di Cairo ha detto no al calciatore.