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Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto

Il difensore serbo era stato anche offerto al Torino dopo la cessione di Zappacosta. No del club di Cairo. Adesso Tomovic va a Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 19:13
Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ormai è certo, in attesa del comunicato ufficiale, Nenad Tomovic lascia la Fiorentina per andare al Chievo Verona. L'affare si è chiuso con l'accordo di un prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto a favore del club veneto. Il difensore serbo era sto offerto anche al Torino dopo la cessione al Chelsea di Davide Zappacosta ma il club di Cairo ha detto no al calciatore.

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