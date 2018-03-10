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Il Chievo omaggia così Astori, nome sulla maglia, numero 13, fascia dedicata

Questo l'omaggio del Chievo Verona in onore di Davide Astori per la partita contro l'Hellas. Fascia da capitano dedicata al capitano della Fiorentina, numero 13 e il nome Davide scritto su tutte le ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 20:56
Il Chievo omaggia così Astori, nome sulla maglia, numero 13, fascia dedicata -
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Questo l'omaggio del Chievo Verona in onore di Davide Astori per la partita contro l'Hellas. Fascia da capitano dedicata al capitano della Fiorentina, numero 13 e il nome Davide scritto su tutte le maglie con la scritta "Ciao Davide" sulla manica di ogni calciatore.

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