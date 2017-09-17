Parte male l'avventura di Tomovic a Verona, il suo fallo da rigore costa la vittoria al Chievo

Il difensore serbo entra in netto ritardo su Orsolini dell'Atalanta e lo travolge. Rigore e gol del pareggio del Papu Gomez

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Tomovic in quel di Verona. Infatti il giocatore serbo nella partita odierna tra Chievo e Atalanta ha fatto svanire all'ultimo la vittoria alla propria squadra. Il difensore è entrato in netto ritardo su Orsolini, atterrandolo e provocando il rigore decisivo al minuto 84 trasformato poi da Gomez per l'uno a uno finale. Non proprio una prima da titolare da ricordare...