La Nazione, Corvino vuole rifare l'attacco. Muriel e Stepinski obiettivi viola per gennaio
Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, con il mercato della Fiorentina in vista del prossimo mese di gennaio: “La strana coppia”. I viola vogliono cambiare l’attacco: nuovi contatti co...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 11:36
Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, con il mercato della Fiorentina in vista del prossimo mese di gennaio: “La strana coppia”. I viola vogliono cambiare l’attacco: nuovi contatti con il Siviglia per Luis Muriel e con il Chievo Verona per Stepinski. Sarebbero questi, secondo il quotidiano, i due grandi obiettivi di Pantaleo Corvino.