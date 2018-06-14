TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina

Nenad Tomovic viaggia spedito verso la conferma al Chievo Verona. A titolo definitivo. La società clivense non avrebbe esercitato il diritto di riscatto per il difensore della Fiorentina ma, parallela...

Nenad Tomovic viaggia spedito verso la conferma al Chievo Verona. A titolo definitivo. La società clivense non avrebbe esercitato il diritto di riscatto per il difensore della Fiorentina ma, parallelamente, sarebbero partite trattative tra il serbo e i Viola per la conferma. Sensazioni positive per la buona riuscita dell’affare, Tomovic viaggia verso Verona. Stavolta per metter radici.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com